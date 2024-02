ABDA-Kampagne wirbt für Ausweitung pharmazeutischer Dienstleistungen

Die ABDA startet eine neue Werbekampagne für pharmazeutische Dienstleistungen (pDL). ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening und Pressesprecher Benjamin Rohrer haben diese am Mittwoch auf einer Online-Pressekonferenz vorgestellt. Sie richtet sich an Patient:innen und die Apotheken. Da es sich bei den pDL in Apotheken um relativ neue Angebote handele, müssten Kund:innen noch stärker dafür sensibilisiert werden, welche Dienstleistungen in der Apotheke vor Art erbracht werden können, sagte Overwiening. Teile der vorgestellten Kampagne richten sich zudem an die Apothekenteams. Ab dem 7. März startet die neue Werbeoffensive.