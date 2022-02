ARMIN: Patienten profitieren von Zusammenarbeit von Arzt und Apotheker

Lange Zeit war es still geworden um die Arzneimittelinitiative Sachsen-Thüringen (ARMIN). Jetzt liegen erste Teilergebnisse vor: Die zuständige Fachabteilung für Wissenschaftliche Entwicklung der ABDA veröffentlichte bereits im Januar im „Journal of interprofessional care“ einen Kurzreport, in dem es unter anderem um den Nutzen des Medikationsplans in einem interprofessionellen Setting geht. Kooperationspartner war die Abteilung für klinische Pharmakologie und Pharmakoepidemiologie der Universität Heidelberg.