Einzelne Elemente, die in ARMIN eine wesentliche Rolle gespielt haben, finden sich bereits in der Regelversorgung wieder, etwa die Medikationsanalyse, die im Wesentlichen der Startintervention in ARMIN entspricht. Sind wir damit auf einem guten Weg?

Der Ansatz der pharmazeutischen Dienstleistungen, auf die Sie anspielen, ist gut und richtig. Was aber fehlt, ist die Verzahnung mit anderen Versorgern. Die Erkenntnisse, die der Apotheker bei der Medikationsanalyse gewinnt, müssen anderen Sektoren lückenlos bereitgestellt werden, sonst ergibt sich daraus kein Gewinn für die behandelnden Ärzte und letztlich die Patienten. Ziel ist es ja, solche Erhebungen nicht doppelt und dreifach zu machen, sondern dem Arzt die Information so zugänglich zu machen, dass er unmittelbar damit arbeiten und seine Zeit effektiv einsetzen kann. Dafür braucht es auch geeignete digitale Übertragungswege.

Warum brauchen wir das Medikationsmanagement in Deutschland?

Weil sich die Versorgungsrealität insbesondere in eher ländlich geprägten Gebieten hierzulande immer stärker wandelt. Der Fachkräftemangel macht uns schwer zu schaffen und wir müssen schauen, wie wir Abläufe effektiv gestalten können. Dafür brauchen wir auch die Präsenzapotheken, die ihre Patienten kennen und eng begleiten. Das Vertrauen, das die Menschen in ihre Heilberufler vor Ort haben, lässt sich nicht allein durch digitale Angebote ersetzen. Das Medikationsmanagement trägt wesentlich dazu bei, die medikamentöse Versorgung der Versicherten zu verbessern, ebenso die Kooperation zwischen Arzt und Apotheker. Wir alle müssen unsere Rollen neu denken und uns vernetzen. Auch Heime und Krankenhäuser gilt es dabei mit ins Boot zu holen. Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, werden wir nur im Zusammenspiel in den Griff bekommen. Wir brauchen solche gemeinsamen Konzepte, um auch in Zukunft noch die Gesundheitsversorgung in der Fläche sicherzustellen. Dafür werben wir auch explizit in Gesprächen mit der Politik und den Bundesministerien.

Herr Striebel, vielen Dank für das Gespräch!