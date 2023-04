Annette Rommel, 1. Vorsitzende des Vorstandes der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen, bekräftigte den Wunsch nach dem Rechtsrahmen für ein interprofessionelles Medikationsmanagement, sie verwies aber auch auf Stolpersteine. „Es war nicht so leicht, wie es jetzt aussieht“, so die Allgemeinärztin. So sei beispielsweise bei einigen Kollegen die Teilnahme am Unwillen der Softwareanbieter gescheitert, die ARMIN-Module, wie die Wirkstoffverordnung oder den Medikationskatalog, in der Software umzusetzen.

Auch der Vertreter der Krankenkasse, Rainer Striebel, Vorstandsvorsitzender der AOK Plus bewertete das Modellvorhaben positiv, insbesondere die Vernetzung der Akteure zum Nutzen der Patienten. Er habe die Erwartung, dass die rechtlichen Voraussetzungen für eine interprofessionelle Zusammenarbeit seitens der Politik geschaffen werden. Man sei auch bereit, die Erfahrungen einzubringen. Zudem wertet er ARMIN als positives Beispiel in der Diskussion um die Rolle der Selbstverwaltung: Es gelinge hervorragend, gute Lösungen zu finden. Angesprochen auf das Honorar erklärte er, dass man, wenn sich die Versorgung wirklich verbessere, auch gerne mehr Geld für eine adäquate Honorierung in die Hand nehme. Bei ARMIN hätten sich zudem die laufenden Kosten durch die konsequentere Wirkstoffverordnung und die Umsetzung des Medikationskatalogs größtenteils refinanziert.