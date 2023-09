Erneute Warnung vor EHEC – diesmal in Käse

Enterohämorrhagische Escherichia coli (EHEC) sind eine gefährliche Variante des praktisch überall vorkommenden Bakteriums E. coli. 2011 hatte es zuletzt eine besonders ausgeprägte Epidemie einer auffallend schweren Verlaufsform der EHEC-Erkrankung in Deutschland gegeben – und die Zahlen der meldepflichtigen EHEC-Enteritiden steigen in jüngster Zeit wieder an. So gab es laut Robert Koch Institut (RKI) im Jahr 2023 bis zur KW 37 bereits 2205 Fälle, während es im Vorjahresvergleichszeitraum nur 1266 Fälle waren.

Aktuell gibt es eine amtliche Warnung des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit im Zusammenhang mit den gefährlichen Pathogenen. Unter anderem im Portal Lebensmittelwarnung.de warnt die Behörde vor Käseprodukten, die in Sachsen und Bayern vertrieben wurden.