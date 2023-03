Deutsche sind schlecht über lebensmittelassoziierte Infektionen informiert

Nebst Bakterien wie Salmonellen, Listerien, Campylobacter und Escherichia coli-Bakterien können auch Viren wie das Norovirus und Parasiten wie Toxoplasmen hinter Magen-Darm-Erkrankungen stecken. Zwar sind die durch sie ausgelösten Symptome wie Übelkeit, Erbrechen, Krämpfe und Durchfall oft nach einigen Tagen wieder abgeklungen, insbesondere für Risikogruppen können lebensmittelassoziierte Infektionen jedoch schnell lebensbedrohlich werden.

Im Englischen werden die Risikogruppen mit der Abkürzung YOPI’s zusammengefasst: young, old, pregnant and immunocompromised, also kleine Kinder, Senioren, Schwangere und Menschen mit eingeschränkter Immunfunktion. Sie sollten auf rohe beziehungsweise nicht vollständig durchgegarte tierische Produkte verzichten.