Warum man sich über Schokolade besonders leicht mit Salmonellen infizieren kann

Am vergangenen Dienstag hat sich auch das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) zu „Salmonellen und Schokolade“ geäußert. Demnach sind Salmonellen, nach Campylobacter-Keimen, die häufigsten bakteriellen Auslöser von Darmkrankheiten in Deutschland. An industriell hergestellte Schokolade als Infektionsquelle denkt man jedoch zunächst nicht unbedingt. Als risikoreiche Lebensmittel sind eher nicht durcherhitztes oder rohes Fleisch, nicht hitzebehandelte Eier und Eiprodukte und pflanzliche Lebensmittel bekannt.

Doch wie das BfR erklärt, können auch fetthaltige Lebensmittel, wie Schokolade, mit Salmonellen verunreinigt sein. Tatsächlich sollen bei Schokolade schon geringe Mengen an Keimen ausreichen, um eine Erkrankung auszulösen. Denn die Salmonellen sollen in der fettreichen Schokolade sehr gut gegen die sauren Verhältnisse im Magen geschützt sein. Dadurch können sie größtenteils lebend in den Darm gelangen, und dort eine Infektion auslösen. Außerdem können Salmonellen laut BfR in Schokolade bis zu mehrere Jahre überleben. Durch den niedrigen Wassergehalt und die schützende Wirkung des Fettes sollen sie eine sehr hohe Hitzeresistenz aufweisen.

Allerdings werden Salmonellen in Schokolade sehr selten nachgewiesen: „Der letzte dem BfR bekannte Salmonellose-Ausbruch in Deutschland in Verbindung mit Schokolade trat im Jahr 2001 auf und wurde durch den Salmonellen-Typ Salmonella Oranienburg ausgelöst.“