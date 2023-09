Digitaler Bon und digitales Couponing

Keine Papierrollen mehr in die Kasse einlegen, kein Warten auf den Ausdruck, das Sparen von Ressourcen – das verspricht der digitale Bon, den CGM Lauer nun anbietet. Kunden können ihn unkompliziert über das CGM Genius TV®-Kundendisplay per QR-Code scannen oder – bei Nutzung von clickdoc – direkt in die App gespielt bekommen. Auf absehbare Zeit wird die digitale Bonvariante den Papierbon weitgehend ablösen, war man am CMG-Lauer Messestand überzeugt. Und da andere Branchen wie der Lebensmitteleinzelhandel die Möglichkeit bislang noch kaum nutzen, könnten Apotheken hier eine Vorreiterrolle spielen.