Ist eine Direktabrechnung schon möglich?

Daraus deutet man, dass es sich um eine Kann- und keineswegs um eine Muss-Bestimmung handelt. Aus Sicht von CGM Lauer und Scanacs sind die Apotheken also gar nicht verpflichtet, Rechenzentren für die Abrechnung zu beauftragen. Scanacs gibt an, so wie die Apothekenrechenzentren ebenfalls „schnelle Zahlungsprozesse“ realisieren zu können. Über die Scanacs-Plattform sei technisch alles denkbar bis zur Echtzeitbezahlung – stets orientiert an den Arzneimittellieferverträgen.

Keine Vorleistung nötig

Dabei würden aber weder CGM Lauer noch Scanacs selbst in Vorleistung gehen müssen. Das Geld soll also tatsächlich und direkt aus der GKV in die Apotheke fließen. Im Zuge der E-Rezept-Einführung habe man bereits Direktabrechnungen von mehreren Apotheken realisiert, über den genauen Ablauf und konkrete Zahlen wird aus Wettbewerbsgründen jedoch keine Auskunft gegeben.

Aus der im vergangenen Oktober bekanntgemachten Kooperation zwischen CGM Lauer und Scanacs ist inzwischen übrigens eine festere Bindung geworden: Die CompuGroup Medical, also der Mutterkonzern von CGM Lauer, ist nun auch an Scanacs beteiligt, laut Geschäftsbericht 2021 mit 15 Prozent. In der Branche hört man aber sogar von einer Unternehmensbeteiligung in Höhe von inzwischen mindestens 40 Prozent.

DAV äußert sich bisher nicht

Der Deutsche Apothekerverband (DAV) hat sich auf DAZ-Anfrage bisher noch nicht zur aktuellen Entwicklung rund um die Direktabrechnung und zum konkreten Angebot von CGM Lauer und Scanacs geäußert. Beim DAV wird man die Entwicklung aber aufmerksam verfolgen. Denn abgesehen von den Bestimmungen im Sozialrecht verhandelt der DAV im Namen der Apotheken auch alle Modalitäten der Abrechnung mit dem GKV-Spitzenverband. Und dieser wird sicher verhindern wollen, dass mit dem E-Rezept und einer neuartigen Abrechnung ein Mehraufwand für die Krankenkassen entsteht.