Mithilfe des E-Rezepts wird auch die Zusammenarbeit mit Heimen und Pflegediensten deutlich vereinfacht. Die bereits digital vorliegenden Verordnungen können über die KIM-Schnittstelle an die Apotheke übertragen werden. Eine ­direkte Zuweisung eines Rezepts oder E-Rezepts durch den Arzt an die Apotheke ist nach wie vor durch die aktuelle Gesetzeslage nicht rechtssicher. Praktisch und technisch betrachtet, ist dies in Einzelfällen, wie dem Apothekennotdienst, immer möglich. Vorgesehen ist die Übermittlung von E-Rezepten digital an den Patienten über die Gematik-App. Anschließend leitet der Kunde das Rezept an die jeweilige Apotheke weiter.