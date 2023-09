Impfen als „Thema spezial“

Sowohl die Grippe- als auch die Coronaimpfung gehören mittlerweile zur Regelleistung in der Apotheke. Welche Impfstoffe sind derzeit aktuell? Wer sollte sich womit impfen lassen? Und welche Vorgaben gilt es zu beachten, wenn man Impfungen in der Apotheke anbieten möchte? Diese und weitere Fragen beantworten wir im Heft „Thema spezial: Impfen“, das der DAZ in der kommenden Woche beiliegt.