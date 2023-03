BVDAK für FSME-Impfungen in Apotheken

Der Apotheker verweist dabei auf die Erkenntnisse aus zahlreichen Modellprojekten sowie die guten Erfahrungen aus anderen Ländern. Diese zeigten, dass Impfungen in Apotheken insgesamt positiv bewertet würden und zudem Potenzial bieten könnten, Impfquoten zu verbessern. Hartmann plädiert dafür, das Momentum der Corona-Pandemie auszunutzen, die vielen Menschen den Nutzen von Impfungen für die Prävention von Krankheiten bewusst gemacht habe, um weitere niedrigschwellige Impfungen anzubieten. Daher sollten auch FSME-Impfungen angeboten werden dürfen – zumindest allen PatientInnen, für die die STIKO diese Impfung empfiehlt.

Die STIKO-Empfehlung für Risikogebiete sei breit und unkompliziert. Es gebe so gut wie keine Kontraindikationen und in der Regel würden die FSME-Impfstoffe gut vertragen. Apotheken gehörten zu den niedrigschwelligen Anlaufstellen für Gesundheitsberatungen bei Reisen, sodass FSME-Impfungen dabei mit abgedeckt werden könnten. Zudem seien FSME-Impfstoffe etabliert und seit über 40 Jahren auf dem Markt. Und einen weiteren Nutzen sieht der BVDAK-Vorsitzende: „Apotheker:innen haben beim Beratungsthema ‚Zecken‘ viel Erfahrung und können im richtigen Moment, etwa beim Kauf von Repellentien oder Zeckenzangen auf die Impfung hinweisen und auch direkt impfen.“ Auch die für COVID geschaffenen Räumlichkeiten könnten so das ganze Jahr über genutzt werden, so Hartmann.

Er ist mit diesem Ansinnen offenbar nicht allein. In der Mitteilung wird auf eine Umfrage des DAP (DeutschesApothekenPortal) verwiesen. Der zufolge könnten vier von fünf Apotheker:innen sich weitere Impfungen in Apotheken vorstellen, allen voran gaben die Befragten die FSME-Impfung (74,2 Prozent) an erster Stelle an.

Mehr Risikogebiete, weniger Impfungen

Und auch die aktuellen Zahlen sprechen für ein niedrigschwelliges Impfangebot: Seit 2013 stagnieren die FSME-Impfquoten oder sind sogar rückläufig. Das steht nach Ansicht des BVDAK-Chefs im Kontrast zu den sich immer weiter ausbreitenden Risikogebieten – erst vergangene Woche hat das RKI weitere Kreise zu Risikogebieten erklärt. Laut RKI erkranken jährlich im Median 333 Patient:innen an FSME – die Mehrzahl nicht oder nur unzureichend geimpft. Eine Steigerung der Impfquoten, insbesondere in Kreisen mit hoher FSME-Inzidenz, könne einen erheblichen Teil der Erkrankungen verhindern, betont der BVDAK. Mit dem Impfangebot in Apotheken werde nicht das Ziel verfolgt, ein konkurrierendes, sondern ein ergänzendes Angebot zu Impfungen in Arztpraxen zu schaffen.