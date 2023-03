RKI stuft drei weitere Kreise als FSME-Risikogebiete ein

Als Risiko- bzw. Endemiegebiet für die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) stuft das Robert-Koch-Institut (RKI) solche Land- oder Stadtkreise ein, in denen die Inzidenz signifikant höher liegt als 1 Erkrankung pro 100.000 Einwohner. Dies trifft laut dem aktuellen Epidemiologischen Bulletin (9/2023) des RKI auf 178 Kreise in Deutschland zu. Seit letztem Jahr hinzugekommen ist der Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt, sowie die Kreise Fürstenfeldbruck (Landkreis) und München (Stadtkreis) in Bayern.

Für die drei Bundesländer Sachsen, Baden-Württemberg und Bayern ist es spätestens jetzt leichter, sich die Kreise ohne Risikostatus als mit diesem zu merken: In Sachsen sind nur die Kreise Leipzig (Stadt- sowie Landkreis) und Nordsachsen (Landkreis), in Bayern die Stadtkreise Augsburg und Schweinfurt und in Baden-Württemberg der Stadtkreis Heilbronn keine Risikogebiete.