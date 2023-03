Ein Blick in die Zukunft: Was wünschen Sie sich für das Jahr 2030 in Sachen Impfen in den Apotheken? Welche Impfungen sollten dann in der Apotheke zur Verfügung stehen?

Was die Zukunft angeht, ist für mich unser Nachbar Frankreich Vorbild: Dort können in Apotheken seit Ende 2022 fast alle Totimpfstoffe verimpft werden. Kurzfristig wäre es hierzulande sinnvoll, die FSME-Impfung zu ermöglichen: Laut einer Umfrage des DeutschenApothekenPortals stehen Apothekerinnen und Apotheker für weitere Impfungen bereit, allen voran für die FSME-Impfung. Fast die Hälfte der Stadt- und Landkreise in Deutschland sind mittlerweile Risikogebiete, dennoch lag die FSME-Impf­rate dort 2019 bei 18,4 Prozent. 99 Prozent der 2021 gemeldeten FSME-Erkrankten waren nicht oder unzureichend geimpft. Niederschwellige Impfangebote in Apotheken könnten hier rasch Abhilfe schaffen. Apothekerinnen und Apotheker haben auch beim Beratungsthema „Zecken“ viel Erfahrung und können im richtigen Moment, etwa beim Kauf von Repellentien oder Zeckenzangen, auf die Impfung hinweisen. Da die FSME-Impfung ganzjährig möglich ist, können die bis jetzt für die saisonalen Impfungen gegen Grippe und COVID-19 geschaffenen Räumlichkeiten der Apotheken ganzjährig genutzt werden. Es gibt also noch viel ungenutztes Potenzial!