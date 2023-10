BVDAK für bundesweiten Streiktag im November

Offensichtlich zweifelt der BVDAK an der Durchschlagkraft solcher Aktionen – ob sie nun von kleineren Gruppen initiiert sind oder von der ABDA. Allerdings macht er auch deutlich, dass das Wichtigste am Protest die Geschlossenheit sei. Partikularinteressen einzelner Apotheker:innen und Verbände müssten im Zweifel auch zurückstehen, um diese nicht zu gefährden, so Hartmann gegenüber der DAZ. Daher: Sollte der vom BVDAK bevorzugte bundesweite Streiktag nicht zustande kommen, unterstütze er auch die von der ABDA geplanten regionalen Streiks an vier verschiedenen Tagen. „Weil Geschlossenheit und Disziplin derzeit zum Maß aller Dinge werden“, wie es in der Pressemitteilung heißt. Nur so werde man die volle Unterstützung aller Patient:innen und Kund:innen gewinnen können.

12,35 Euro Fixum gefordert

Die Strategie müsse klar sein und zwei Stoßrichtungen in der Kommunikation haben, so der BVDAK: „Für die Politik wird die gut begründete Honorarforderung von 12,35 Euro vorgetragen – mehr nicht“. Allerdings zeigt sich auch hier schon eine Divergenz: Die ABDA fordert bislang ein Fixum von 12 Euro, der BVDAK will runde vier Euro pro Rx-Packung mehr. Überdies seien die Patientinnen und Patienten zu informieren, warum die Apotheken streiken. Auch darüber, dass die „Apotheke light“-Ideen von Minister Karl Lauterbach „weder neu noch vorteilhaft“ seien, „sondern vielmehr das bewährte Apothekenwesen in den Grundfesten zerstören würden“. Bis Ende 2023, so der BVDAK, sei mit 600 Apothekenschließungen zu rechnen.

Der BVDAK stellt überdies klar, dass die Honorarforderung, die „energisch weiterverfolgt“ werden müsse, auch für das Personal zu wichtig ist: 30 Prozent der zusätzlichen Erträge sollten unmittelbar in den Gehaltstarifvertrag einfließen. „Höhere Gehälter wären ein wichtiger Bestandteil, um die Berufe in den öffentlichen Apotheken attraktiver zu gestalten, um neue Mitarbeiter zu finden und längerfristig zu binden“, so der Verband. Im vergangenen Mai hatte Hartmann im DAZ-Interview sogar noch davon gesprochen, sich vorstellen zu können, dass 60 oder 70 Prozent aus der Honorarerhöhung direkt in den Bundesrahmentarifvertrag fließen könnten.