Am 14. Juni protestieren die Apotheken in Deutschland für eine faire Vergütung und für den Abbau der überbordenden Bürokratie. Laut den Ergebnissen einer DAZ-Umfrage will nur gut die Hälfte der Betriebe tatsächlich schließen – innerhalb der Branche hofft man allerdings auf eine deutlich höhere Beteiligung, um ein klares Zeichen an die Politik zu senden.

Die ABDA hat bereits klargestellt, dass sie die Proteste und explizit auch Schließungen unterstützt. Erst Mitte der Woche schwor ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening ihre Heimatkammer in Westfalen-Lippe ein, Geschlossenheit zu demonstrieren und endlich den verdienten Lohn für die Mühen der Apothekenteams einzufordern. Mehrere Branchenverbände, darunter auch ABDA-kritische, rufen ihre Mitglieder eindringlich auf, sich an den Protesten zu beteiligen, darunter die Apothekengewerkschaft Adexa, die Freie Apothekerschaft und der Verband innovativer Apotheken (via).