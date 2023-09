Spikevax XBB.1.5 – KBV rät Praxen von der Verordnung ab

Bei den an die aktuell kursierenden Omikron-Varianten von SARS-CoV-2 angepassten Impfstoffen ist der Wurm drin. Zentral vom Bund beschafft und zur Verfügung gestellt, wird das Präparat Comirnaty Omicron XBB.1.5 der Anbieter Biontech/Pfizer. Was etwa der Deutsche Hausärzteverband hieran bemängelt: Der Impfstoff wird in Mehrdosenbehältnissen ausgeliefert. Die Vakzine für Erwachsene und Kinder zwischen 5 und 11 Jahren enthalten hierbei je sechs Dosen pro Einheit, das für Säuglinge sogar zehn Dosen pro Einheit. Impfende Einrichtungen müssen somit entweder täglich eine durch sechs (bzw. zehn) teilbare Anzahl von Patient:innen impfen – oder am Ende des Tages ungenutzte Impfdosen verwerfen.