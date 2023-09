Eigentlich hatten die Impfstoffhersteller angekündigt, in der kommenden Saison Einzeldosen ihrer COVID-19-Vakzine anzubieten. Doch jetzt, da der neue, an derzeit kursierende SARS-CoV-2-Subtypen angepasste, Biontech-Impfstoff Comirnaty Omikron XBB.1.5 kurz vor der Auslieferung und der Start der Impfsaison vor der Tür stehen, hat sich offenbar doch nichts am üblichen Vial-Inhalt geändert. Die ABDA erklärt auf Nachfrage der DAZ: „Nach unseren Informationen stellt der Bund ausschließlich Mehrdosenbehältnisse mit COVID-19-Impfstoffen zur Verfügung. Um Verwurf möglichst zu vermeiden, empfiehlt es sich, dass die impfenden Stellen – wie schon in der Vergangenheit praktiziert – ihre Impfangebote mit Terminvergabe planen.“