Sind Vitamin-D-Schnelltests für zu Hause sinnvoll?

Bei der Interpretation der Messergebnisse ist es wichtig zu wissen, dass die Konzentration an Calcidiol in zwei Einheiten angegeben werden kann. Üblich ist dabei die Angabe in nmol/l oder in ng/ml. Zur Umrechnung wird der Wert in nmol/l durch 2,5 geteilt.

Bei Calcidiol-Werten von 20 ng/ml (50 nmol/l) und höher kann von einer ausreichenden Versorgung ausgegangen werden. Bei Werten zwischen 12 bis unter 20 ng/ml (30 bis 50 nmol/l) spricht man von einer suboptimalen Versorgung mit Folgen für die Knochengesundheit. Zur Beurteilung der Calcidiol-Werte kann die auch vom Robert Koch-Institut verwendete Einteilung verwendet werden: