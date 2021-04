Osteoporose durch topische Glucocorticoide?

Mithilfe des dänischen nationalen Patientenregisters werteten die Wissenschaftler die Daten von 723.251 erwachsenen Patienten aus, die mit topischen Glucocorticoiden behandelt wurden, davon 52,8 Prozent Frauen und mit einem Durchschnittsalter von 52,8 Jahren. In Anlehnung an das Anatomisch-Therapeutisch-Chemische Klassifikationssystem wurden die Glucocorticoide in stark (zum Beispiel Mometasonfuroat und Betamethason-17-valerat) und sehr stark wirksam (zum Beispiel Clobetasolpropionat) eingeteilt.

Die Verschreibungen der Patienten wurden gesammelt und anschließend die kumulative Arzneistoffdosis berechnet. Für eine bessere Vergleichbarkeit wurde diese anschließend in die äquivalente Menge Mometasonfuroat (1 mg/g) umgerechnet und in verschiedene Gruppen unterteilt: die Referenzgruppe mit mindestens einer Verschreibung und einer kumulativen Dosis von umgerechnet 200 bis 499 g Mometasonfuroat, sowie die Patientengruppe mit hoher kumulativer Dosis ab einer Menge von 500 g, mit weiteren Abstufungen bis zu einer Gesamtmenge von mehr als 10.000 g.