G-BA bescheinigt Romosozumab geringen Zusatznutzen

Der G-BA begründet seine Entscheidung unter anderem mit den Nebenwirkungen von Romosozumab. Hier zeige sich ein Nachteil für Romosozumab an zerebrovaskulären Ereignissen, da diese zum Ende der Behandlungsphase über

24 Monate sowohl für die Gesamtstudienpopulation als auch für die Teilpopulation ohne vaskuläre Vorerkrankung unter Romosozumab gefolgt von Alendronsäure höher waren als im Vergleich zu Alendronsäure allein. Somit stehe einem deutlichen Vorteil – der Vermeidung von Frakturen – ein negativer Effekt – zerebrovaskuläre Ereignisse – entgegen. Man habe den Nachteil bei den zerebrovaskulären Nebenwirkungen gegenüber dem Vorteil in der Vermeidung von Frakturen abgewogen, so der G-BA. „In einer Abwägungsentscheidung wird vom G-BA im Ergebnis, für Romosozumab gefolgt von Alendronsäure im Vergleich zu Alendronsäure in der Behandlung der manifesten Osteoporose bei postmenopausalen Frauen mit deutlich erhöhtem Frakturrisiko, ein geringer Zusatznutzen festgestellt.“