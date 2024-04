Eine Fraktur (lat.: frangere = brechen) ist definiert als eine komplette oder inkomplette Durchtrennung des Knochengewebes. Es bilden sich zwei oder mehr Bruchstücke, und die Funktion des Knochens ist in der Folge mehr oder weniger stark eingeschränkt. Die Ursachen sind so vielfältig wie die Möglichkeiten, Brüche zu klassifizieren. Zu den bekanntesten Einteilungsmöglichkeiten zählt die in geschlossene und offene Frakturen. Weil bei Letzteren die Weichteile durchtrennt sind und der Knochen frei liegt, ist eine rasche Kontamination der Bruchstellen möglich. Je nachdem, ob ein Gelenk in die Verletzung involviert ist, unterscheiden Mediziner intra- und extraartikuläre Frakturen. Wenn die Knochenrinde (Kortikalis, s. Abb.) des betreffenden Knochens nicht vollständig durchtrennt wurde, handelt es sich um eine inkomplette Fraktur. Wie stabil der Knochen nach dem Bruch ist, hängt auch davon ab, ob sich die Fragmente noch in ihrer normalen anatomischen Lage befinden (nicht dislozierte Fraktur) oder verschoben sind (dislozierte Fraktur) [1].