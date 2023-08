Auf den Postkarten, die die ABDA an die Apotheken ausgegeben hat, sollen die Menschen vermerken, was sie an ihrer Präsenzapotheke schätzen. Davon verspricht sich Overwiening „viele Kommunikationsanlässe“ mit der Politik – die Ergebnisse der Aktion werden der Präsidentin zufolge am 6. September bei einer Pressekonferenz vorgestellt. Die Standesvertretung habe bereits bei Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) angefragt, wann sie die Botschaften der Bürgerinnen und Bürger entgegennehmen können.

„Schlucken Sie es runter und machen Sie mit!“

Overwiening ging auch auf die Kritik ein, die einige Apothekerinnen und Apotheker an der Kampagne geäußert hatten. „Ich weiß, dass einige von Ihnen die Postkartenaktion nicht sehr effektiv finden“, sagte sie im Livetalk am Dienstagabend. „Schlucken Sie es runter und machen Sie mit!“ Ziel sei, nicht nur die eigenen Positionen immer wieder vorzubringen, sondern auch den Patientinnen und Patienten eine Stimme zu verleihen. „Also bitte machen Sie mit, damit wir eine große Anzahl Postkarten zusammenkriegen. Das wäre unfassbar wichtig.“ Inzwischen hat die ABDA die Aktion übrigens auch auf das Internet ausgeweitet: Ab sofort ist auch das digitale Ausfüllen und Abschicken der Postkarten rund um die Uhr auf www.apoliebe.de möglich.

Wissen wollten einige Kolleginnen und Kollegen auch, ob sich die ABDA dem geplanten Ärzteprotest am 2. Oktober anschließen und erneut zu Schließungen aufrufen werde. Ein Schulterschluss mit anderen Leistungserbringern sei eine gute Idee, betonte Overwiening, insbesondere mit den Ärztinnen und Ärzten. Mit ihnen stehe die ABDA bereits im Austausch. „Es ist viel in Vorbereitung, was man gemeinsam machen kann“, sagte die Präsidentin. Eindruck habe übrigens die Geschlossenheit der Apothekerschaft beim gemeinsamen Protesttag am 14. Juni hinterlassen. In diesem Zusammenhang hätten sich auch Ärztevertreter bei ihr erkundigt, wie das gelungen sei, berichtete Overwiening.

Overwiening: Einzelaktionen müssen ins Gesamtkonzept passen

Auch weshalb die ABDA die Postkartenaktion der Freien Apothekerschaft nicht unterstützt hat, nun aber mit einer vergleichbaren Initiative aufwartet, erläuterte die Präsidentin den Zuschauenden. Eine solche Aktivität müsse ins Gesamtkonzept passen und sich harmonisch einfügen. In Vorbereitung auf den Protesttag sei das nicht gegeben gewesen – in der parlamentarischen Sommerpause hingegen schon. „Es tut mir sehr leid, wenn hier Energie verpufft ist“, sagte sie.

ABDA-Kommunikationschef Benjamin Rohrer unterstrich zudem, wie wichtig es für die Apothekerschaft sei, dass man in Zusammenhang mit der Postkartenaktion zwei starke Partner für sich gewinnen konnte: Sowohl der Zukunftspakt Apotheke, an dem neben der Apothekergenossenschaft Noweda unter anderem auch der Burda Verlag beteiligt ist, als auch der Wort & Bild Verlag packten kräftig mit an, etwa beim Verteilen der Postkarten an die Apotheken und durch das Schalten von Anzeigen in den hauseigenen Zeitschriften. Beide Punkte hätten die ABDA vor kaum zu bewältigende finanzielle Herausforderungen gestellt, betonte Rohrer.

Effektive Eskalationsschritte im Herbst

Auf die Frage, welche konkreten Eskalationsschritte für den kommenden Herbst geplant seien, wies der Kommunikationschef darauf hin, dass diese vergleichsweise schlecht planbar seien und auf das Verhalten und die Stimmung in der Politik abgestimmt sein müssen. Klar sei aber, dass die ABDA weiterhin auf das Engagement der Apothekenteams angewiesen sein werde. „Die Geschlossenheit vom 14. Juni werden wir mindestens noch ein weiteres Mal einfordern müssen“, kündigte er an. Ein Höhepunkt sei Ende September beim Deutschen Apothekertag zu erwarten – Details nannte er keine.

Die Präsidentin ergänzte, dass der Ausdruck Eskalationsstrategie möglicherweise den Eindruck vermittle, dass die einzelnen Stufen die jeweils vorangehenden stets übertrumpfen müssten. Es sei jedoch schwierig, das hohe Intensitätslevel etwa des Protesttags dauerhaft zu halten. Das bringe wohl bei einigen eine gewisse Enttäuschung mit sich – zu Unrecht, versicherte sie. „Wir brauchen hier eine Wellenbewegung“, erläuterte Overwiening. Für den Herbst seien sehr effektive Eskalationsschritte vorgesehen, versprach sie.

Noch kein Gesprächstermin mit Lauterbach terminiert

Bisher habe sich die Politik geweigert, die Notwendigkeit einer Honorarerhöhung für die Apotheken anzuerkennen. Das will Overwiening ändern – Lauterbach hat immerhin bereits zugesagt, mit der ABDA über die Vergütung der Apotheken sprechen zu wollen. Bisher sei jedoch kein Treffen zustande gekommen. Sechs Terminvorschläge der Standesvertretung habe er ausgeschlagen. „Ich habe aber gerade noch in der letzten Woche Minister Lauterbach telefonisch erreicht und nochmal mit Nachdruck gefordert, dass wir möglichst zügig einen Gesprächstermin bekommen.“ Er habe daraufhin zugesagt, mit seinem Büro nun rasch einen Terminvorschlag unterbreiten zu wollen.

