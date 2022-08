So läuft der Deutsche Apothekertag 2022 ab

2022 wird der Deutsche Apothekertag wieder ausschließlich in Präsenz stattfinden. Alle Delegierten treffen sich ab dem 14. September in der Messehalle München. Abgestimmt wird zum zweiten Mal in Folge rein digital. Für den Fall, dass es erforderlich würde, das „Apotheker-Parlament“ kurzfristig abzusagen, hat sich die ABDA-Mitgliederversammlung eine Exit-Strategie in die Geschäftsordnung geschrieben.