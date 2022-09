Beim Deutschen Apothekertag steht nicht nur der Austausch der Delegierten untereinander und mit der ABDA-Spitze im Mittelpunkt, auch Gespräche mit Bundestagsabgeordneten sind ein wichtiges Element. Üblicherweise plant die ABDA daher stets eine gesundheitspolitische Diskussionrunde ein – in diesem Jahr muss diese allerdings ausfallen.

Wie die ABDA in ihrem Newsroom informiert, seien einige der angefragten Fachpolitiker:innen mit „Terminkollisionen“ konfrontiert und könnten daher nicht anreisen. Gut zwei Wochen vor dem Start des Apothekertags – die Delegierten treffen sich vom 14. bis 16. September in München – cancelt die Bundesvereinigung daher diesen Tagesordnungspunkt. Nur Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) steht noch auf der Gästeliste: Er soll am 14. September ein Grußwort zur Eröffnung halten.