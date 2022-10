Dienstag ist Corona-Impfstoff-Bestelltag. Das ist auch am kommenden Dienstag, dem 25. Oktober, der Fall und in den meisten Apotheken geübte Routine. Bei der nächsten Bestellung, die dann in KW 44 ausgeliefert wird, kommt allerdings ein weiterer Impfstoff dazu: Comirnaty für Kinder von sechs Monaten bis vier Jahren. Die EMA hat die Zulassung für diesen sowie für den Kleinkinder Impfstoff von Moderna kürzlich empfohlen. Die Zulassung durch die EU-Kommission erfolgte am gestrigen Donnerstag.