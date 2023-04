Keine routinemäßige COVID-19-Impfung für unter 18-Jährige

Dass für gesunde unter 18-Jährige keine routinemäßige Impfempfehlung vorgesehen ist, erläutert die STIKO damit, dass sich die Erkrankungsschwere unter den Omikron-Varianten in dieser Personengruppe „zu überwiegend milden oder asymptomatischen Verläufen entwickelt“ habe. SARS-CoV-2-Infektionen verliefen in dieser Gruppe „in aller Regel problemlos“. Sicherheitsbedenken gegen die Impfung von Kindern und Jugendlichen bestünden keine.

STIKO-Mitglied Dr. Martin Terhardt ergänzte in einem Press-Briefing des „Science Media Centers“ am gestrigen Montag, dass Neugeborene für die ersten drei bis sechs Monate durch den Nestschutz der Mutter geschützt seien. ­Voraussetzung hierfür ist die Basis­immunität der werdenden Mutter, die auch noch durch Impfungen in der Schwangerschaft erreicht werden kann. Die STIKO empfiehlt eine zweite Auffrischungsimpfung aber nur für Schwangere mit zusätzlichen gesundheitlichen Risiken. Gegen eine allgemeine Empfehlung einer zweiten Auffrischungsimpfung für Schwangere haben sich die Experten entschieden, weil sie davon ausgehen, dass drei Antigenkontakte ausreichen, um in der Schwangerschaft Antikörper auf das Kind zu übertragen.