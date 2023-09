Die ABDA wird ab Montag kommender Woche etwa zweimal im Monat einen Newsletter speziell zu Fragen rund um das Thema E-Rezept verschicken. Beleuchtet werden sollen Entwicklungen und Neuigkeiten, wie es in einer Mitteilung im Newsroom der Standesvertretung am Freitag heißt.

Die flächendeckende Einführung des E-Rezeptes nehme an Fahrt auf und die Apotheken sind bereits seit dem Herbst 2022 E-Rezept-ready, heißt es in der Mitteilung. Auch wenn die Einführung bislang eher schleppend vorangehe, würden mit der flächendeckenden Umsetzung der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) seit Juli 2023 immer mehr E-Rezepte bedient. Dadurch gebe es in den Apothekenteams immer wieder neue Fragen. Der Newsletter richtet sich aber ganz offensichtlich auch an interessierte Journalistinnen und Journalisten, hier bestehe auch „ein erhöhter Aufklärungsbedarf“.