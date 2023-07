38 Prozent mehr E-Rezepte seit Abruf via Gesundheitskarte

Auch wenn die Kritik am E-Rezept nicht abreißen will: Die Zahl der eingelösten E-Rezepte ist im Juli um 340.000 angestiegen – das sind etwa 38 Prozent mehr als im Juni (247.000), wie die E-Rezept-Enthusiasten in einer Pressemitteilung am Montag informieren. Die Gesamtzahl lag am frühen Montagnachmittag bei mehr als 2,5 Millionen.

Als Grund für diesen „signifikanten Anstieg“ sehen die E-Rezept-Enthusiasten, dass E-Rezepte seit 1. Juli auch über die elektronische Gesundheitskarte (eGK) abgerufen werden können. „Diese Funktion findet breite Anerkennung bei Patient:innen und Gesundheitsberufen“, heißt es unter dem Verweis, dass vor einem Jahr im Juli nur 68.000 E-Rezepte eingelöst wurden.