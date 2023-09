Die Vertreter der Regierungsfraktionen versuchten in der folgenden Debatte den Minister und seinen Haushalt so gut wie möglich zu verteidigen, mahnten aber etwa bei den Kürzungen im Bereich der Prävention Änderungen an. Die Oppositionsparteien kritisierten den Rumpfhaushalt. Dabei waren die Redebeiträge oft von allgemeinen gesundheitspolitischen Betrachtungen geprägt, die sich nicht konkret auf den Haushalt bezogen. Von konservativer Seite war die geplante Cannabis-Legalisierung ein wiederkehrender Themenpunkt.

Sepp Müller von CDU/CSU forderte eine „Gesundheitswende“ und warf Lauterbach vor, er sei ein „Ankündigungsminister und nichts mehr“. Er bemängelte insbesondere, dass die versprochenen 100 Millionen Euro für unter anderem Post-Vac- oder Long-COVID-Betroffene sich nicht im Etatplan finden lassen würden oder bei der Pflegeversicherung gestrichen werde. Dietrich Monstadt, ebenfalls CDU, erklärte mit Blick auf die Kürzungen, man schlittere „sehenden Auges in die nächste Krise. Gesundheit ist nicht nur die Bekämpfung von Corona“. Der bayrische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) nahm als Bundesrats-Gast an der Debatte teil und erklärte, man stehe vor „den größten Herausforderungen in unserem Gesundheitswesen, da kann man nicht einfach kürzen“. Die Cannabis-Legalisierung bezeichnete er als das „irrsinnigste Projekt“ der Regierung.