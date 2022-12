Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist ein Jahr im Amt

Doch ist Lauterbach in der Lage, auch all diese anderen Themen in seinem Ressort erfolgreich abzuarbeiten? Anfang dieser Woche hörte man deutliche Worte aus der eigenen Koalition: Wolfgang Kubicki, stellvertretender FDP-Vorsitzender, übte gegenüber der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“ scharfe Kritik am Minister und warf ihm Schwäche bei der Leitung seines Hauses vor: „Ich gehe, ehrlich gesagt, nicht davon aus, dass Karl Lauterbach als Gesundheitsminister die ganze Legislaturperiode im Amt bleibt“, so Kubicki.