Die Entwicklung läuft in vielen Teilen der Erde nach einem ähnlichen Muster ab: Staaten legalisieren die Cannabis-Pflanze als Genussmittel, nachdem sie eine gewisse Zeit schon zur medizinischen Nutzung bereitstand. Vorreiter ist Kanada. „Cannabis als Medizin“ ist dort bereits seit 2011 erlaubt. Seit Oktober 2018 können Erwachsene auch „Recreational marihuana“, also Marihuana zur Entspannung, straffrei konsumieren. Dieser Schritt sorgte für einen Boom: Neue Cannabis-Unternehmen wurden gegründet, die Anbaukapazitäten schnellten hoch, zahlreiche Firmen gingen an die Börse.

In Deutschland wird noch in diesem Jahr das positive Votum der Politik für die Freigabe der Cannabis-Blüten zum Freizeitgenuss erwartet. Laut Vertrag der Ampel-Koalitionäre ist vorgesehen, „die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften“ einzuführen. Ein Gesetzentwurf soll, laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), in der zweiten Jahreshälfte folgen. Damit dies auch tatsächlich pünktlich gelingt, wird innerhalb der Koalition der Druck auf Lauterbach erhöht. Durch einen Beschluss des Haushaltsausschusses wird ihm ein Betrag von einer Million Euro für die Öffentlichkeitsarbeit seines Ministeriums so lange gesperrt, bis das im Koalitionsvertrag vereinbarte Cannabiskontrollgesetz vorgelegt wird. „Wir müssen als Ampel jetzt auch die Gesundheitsprojekte im Koalitionsvertrag neben der Corona-Bekämpfung angehen und zügig umsetzen“, erklärte Paula Piechotta (Grüne) gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Komme das Gesetz nicht im zweiten Halbjahr, verfielen die Gelder. Nach ihren Angaben wurde der Antrag für die Sperre gemeinsam mit den Abgeordneten Svenja Stadler (SPD) und Karsten Klein (FDP) gestellt.