Lauterbach: Cannabis-Gesetz ist Wendepunkt gescheiterter Politik

Besonderes Gewicht legte Lauterbach darauf, dass der Schutz von Kindern und Jugendliche eine wesentliche Rolle bei dem Gesetz spiele. So werde es eine begleitende Kampagne unter dem Motto „Legal, aber…“ beispielsweise in den sozialen Medien zur Aufklärung von langfristigen Schäden des Cannabiskonsums bei jungen Menschen geben. Eine Nachfrage, wie diese Kampagne finanziert werde, ließ der Minister offen: „Das Geld wird da sein. Mehr muss nicht gesagt werden.“ Durch das Gesetz werde es aber im Allgemeinen eine „andere Aufmerksamkeit“ für diese Schäden geben, das Thema werde „enttabuisiert“. In diesem Zusammenhang begrüßte er auch die breite Debatte zu dem Gesetzesvorhaben, diese sei in diesem Sinne sehr „hilfreich“.

Das Gesetz sieht unter anderem vor, dass Erwachsenen bis zu drei Cannabis-Pflanzen zum Eigenkonsum anbauen dürfen und der gemeinschaftliche, nicht-gewerbliche Eigenanbau zum Eigenkonsum in Anbauvereinigungen bzw. Genossenschaften erlaubt wird. Allerdings soll es ein allgemeines Werbe- und Sponsoringverbot für Konsumcannabis und für Anbauvereinigungen geben. Der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis wird straffrei sein. Zum Schutz von Kindern und Jugendlichen soll ein Konsumverbot von Cannabis in einer Schutzzone von 200 Metern Abstand zum Eingangsbereich von Anbauvereinigungen, Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Kinderspielplätzen sowie in öffentlich zugänglichen Sportstätten gelten. Gleichzeitig soll es verstärkt Bemühungen um Prävention geben, unter anderem durch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) sowie in den Anbauvereinigungen. Zudem sollen Präventionsbeauftragte mit nachgewiesenen Sachkenntnissen und in Kooperation mit lokalen Suchtberatungsstellen informieren und beraten. Nach vier Jahren soll das Gesetz auf seine gesellschaftlichen Auswirkungen bewertet werden. Minister Lauterbach plant laut eigenen Angaben vom Mittwoch nicht zu konsumieren.