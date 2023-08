ABDA-Präsidentin wirbt für Postkartenaktion

Von besonderem Nutzen sei die enorme Reichweite der Aktion, so Overwiening weiter. „Nicht nur durch die Postkarten selbst konfrontieren wir die Patientinnen und Patienten mit unseren Forderungen und der schwierigen Lage der Apotheken – auch über unsere Partner („Apotheken Umschau“ und „My Life“) erreichen wir einen Großteil der Bevölkerung in Deutschland. Konkret wird die Aktion im Laufe des Augusts in vielen bekannten Publikumsmagazinen und auch im Online-Bereich beworben, allein die Printmagazine haben zusammen eine Millionenauflage.“ Deshalb Overwienings Aufruf: „Wir bitten unsere Kolleginnen und Kollegen, unbedingt bei der Postkartenaktion mitzumachen! Nutzen Sie die Postkarten in Ihrer Apotheke; bitten Sie Ihre Patientinnen und Patienten, sich an der Aktion zu beteiligen und unterstützen Sie damit die politische Kommunikation der ABDA! Die Karten sind an die Bundesregierung adressiert und werden digitalisiert übergeben. Je mehr Kolleginnen und Kollegen sich beteiligen, umso größer wird der Datenpool an Aussagen und umso wirkmächtiger die Kommunikation.“

Gegenwind aus der Apothekerschaft

Allerdings gibt es in der Apothekerschaft erheblichen Gegenwind. Und das liegt nicht nur daran, dass die meisten nach dem gelungenen Protesttag für die Eskalation etwas anderes erwartet hatten als Postkarten von Patient:innen Nein, es liegt auch daran, dass die Idee mit Postkarten, die von Patient:innen ausgefüllt werden sollen, nicht ganz neu ist. Die Freie Apothekerschaft (FA) hatte sie mit ihren Mitstreitern von der IG med bereits vor einer Weile. Seit der Aktion „der letzte Kittel“ im März läuft deren Protestkartenaktion bereits. „Wo also liegt der Sinn, eine bereits existierende und noch im Gange befindliche Aktion zu kopieren und erneut Karten zu sammeln?“, fragt die FA in einer Mitteilung. Zudem wird das „realitätsferne Prozedere mit Vertragsunterzeichnung zu Beginn und symbolischer Kartenübergabe zum Aktionsende“ kritisiert.

Neben dem öffentlichen Protest der FA wenden sich auch einzelne Apotheker:innen mit einem vorgefertigten Schreiben an die ABDA, worin sie unter Verweis auf die FA-Aktion erklären, warum sie nicht an der ABDA-Aktion teilnehmen möchten. Man wolle die Kunden nicht mit einer gleichgelagerten Aktion überfordern und verunsichern. Man werde eine derartige Form der „Eskalation“ nicht unterstützen. Sollten ernstzunehmende Aktionen geplant sein, bitten die Unterzeichner um Information.

Ohnehin darf man gespannt sein, was die ABDA im Zuge ihrer Eskalationsstrategie noch zu bieten hat. Bislang scheint es so, als sei der Protesttag doch der Höhepunkt gewesen.