Zwar ist Deutschland bislang von der US-amerikanischen Opioid-Krise verschont geblieben. Doch auch in Europa sei in Bezug auf fentanylhaltige transdermale Pflaster in den letzten sieben Jahren ein Anstieg von Missbrauchsfällen, Falschanwendung und Abhängigkeit beobachtet worden. Derzeit sei zwar kein weiterer Anstieg, aber auch keine Abnahme der Fälle zu beobachten. Die genannten Änderungen sollen also künftig dazu beitragen, Falschanwendungen zu reduzieren.

Gefährlich ist dabei nicht nur die bewusste Anwendung der Pflaster in einer falschen Indikation oder bei opioidnaiven Menschen. Der Rote-Hand-Brief weist auch auf zehn Fallberichte aus den vergangenen fünf Jahren hin, in denen eine versehentliche Anwendung bei Säuglingen tödlich endete. Entsprechende tödliche Fälle seien auch bei Erwachsenen berichtet worden – besonders ältere Menschen sind gefährdet.