Fentanyl gibt es in zahlreichen Darreichungsformen, zu allen ist eine Beratung in der Apotheke sinnvoll. Aber nur zu den beiden Fentanyl-Nasensprays, Instanyl und Pecfent, gibt es behördlich genehmigtes Schulungsmaterial, das sich speziell an Apotheker und Apothekerinnen wendet – erkennen kann man das Material an dem Blaue-Hand-Symbol.