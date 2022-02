Dass all das für Deutschland relevant ist, zeigte bereits ein 2019 in der DAZ erschienener Artikel zur Opioid-Krise in den USA. So werden demnach hierzulande zwar am häufigsten (fast 60 Prozent) die schwach wirksamen Opioide Tramadol und das Kombipräparat Tilidin/Naloxon verordnet – wobei die Verschreibungshäufigkeit der Tilidin/Naloxon-Kombination nahezu so groß ist, wie die aller stark wirksamen Opioid-Analgetika (Morphin, Buprenorphin, Fentanyl, Oxycodon, Hydromorphon, (Levo-)Methadon und Piritramid) zusammen.

Unter den stark wirkenden Opioiden galt Fentanyl 2019 jedoch als die am meisten verordnete Substanz (32,7 Prozent). In dem Artikel ging es zwar um transdermale und nicht transmukosale Arzneiformen von Fentanyl. Doch auch dort gab es offenbar schon ein gewisses Problem mit dem Off-Label-Use: „Leitliniengemäß sollte es nur verordnet werden, wenn die orale Standardmedikation mit Morphin nicht möglich ist. Nach einer Arzneimittelverbrauchsstudie (2004 – 2006) werden diese Leitlinien aber in Deutschland offenbar nicht durchgehend beachtet. Nach dieser Studie waren 85 Prozent der mit Fentanyl-Pflastern behandelten Patienten opioidnaiv und 73 Prozent hatten keine Schwierig­keiten mit oraler Arzneitherapie.“