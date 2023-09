Da sich Verbraucher:innen nicht aktiv für nachhaltigere Produkte entscheiden können, ist Nachhaltigkeit im Rx-Bereich kein Wettbewerbsvorteil. Welche Anreizsysteme sind in diesem Segment vorstellbar?

Kroth: Ein wichtiger Anreiz wäre, wenn in Ausschreibungsverfahren nebst dem Preis auch nachhaltiges Wirtschaften berücksichtigten würde. Wir sind hierzu mit den Krankenkassen im Dialog, stehen aber vor dem Problem, dass Nachhaltigkeit nicht klar definiert ist. Bedeutet nachhaltige Produktion den Einsatz erneuerbarer Energie, die Kontrolle von Lieferketten, den Ausschluss von Kinderarbeit oder den Einsatz von in der Umwelt unauffälligen Wirkstoffen – oder alles davon? Im OTC-Bereich könnte Nachhaltigkeit durchaus ein Wettbewerbsvorteil sein. Aktuell dürfen Unternehmen entsprechende Informationen aber nicht auf dem Etikett anbringen und die Verbraucher so informieren, ob ein Produkt etwa plastikfrei verpackt, vegan, halal oder bio ist. Hier bräuchte es eine entsprechende Gesetzesänderung hin zu einem gut verständlichen, festen Deklarierungssystem.