Wie die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) anlässlich des heutigen „Global Recycling Day“, einer Initiative der „Global Recycling Foundation“, mitteilt, kann die von ihr geförderte Forschungsinitiative jetzt von sehr guten ersten Ergebnissen berichten. „Die dort entwickelten Verfahren sollen in den nächsten Wochen auch anderen Forschungseinrichtungen angeboten werden“, heißt es.

Im Chemikum der FAU in Erlangen stapeln sich also seit einiger Zeit abgelaufene Schmerztabletten, Antibiotika und Blutdrucksenker. Genutzt werden sie von Prof. Dr. Markus Heinrich, Professor für Pharmazeutische Chemie an der FAU, und seinem Team, um zu erforschen, wie man Altarzneimittel kommerziell weiterverwenden kann. Die noch enthaltenen Arzneistoffe seien wertvolle Chemikalien und hätten großes wirtschaftliches Potenzial, das in Deutschland bisher nicht ausgeschöpft wurde, so Heinrich gegenüber der DBU. „Wir wollen die Forschung nachhaltiger gestalten, indem wir teure Wirkstoffe aus Arzneimitteln wieder nutzbar machen.“