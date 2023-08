Den Auftakt der dreiteiligen, kostenlosen Fortbildungsveranstaltung machen am 7. September Patrick Neumann und Esther Luhmann. Ab 20 Uhr lassen sie die Teilnehmenden mit einem digitalen Impulsvortrag „Klimawandel und Apotheken: Die Situation im Überblick und im Detail“ in das Thema einsteigen.

Weiter geht es mit einem interaktiven Workshop am 14. Oktober, in dem Patrick Neumann und Frauke Heller mit den Teilnehmenden beleuchten, wie sich der Klimawandel auf die Gesundheit auswirkt. Im Fokus wird dabei stehen, was bei Hitze hinsichtlich der Arzneimitteltherapie zu beachten ist.

Den letzten Teil der Veranstaltungsserie bildet ein Workshop von Dr. Anja Thijsen und Nadine Saevecke am 25. November. In diesem wird es darum gehen, wie Umweltschutz aktiv in der Apotheke umgesetzt werden kann.