Wirkstoffreste an der Verpackung können Probleme machen

Bei allen Lösungen, die auf Recycling oder Bioabbaubarkeit setzen, ist das Risiko zu bedenken, dass an dem Verpackungsmaterial anhaftende Wirkstoffreste in Stoffkreisläufe eingetragen werden können. Das Auswaschen der Verpackungen ist hierbei nicht zielführend, da die Wirkstoffe so in das Abwasser gelangen. Insbesondere für hochpotente Wirkstoffe oder Arzneiformen, bei denen sich die Wirkstoffbelastung der Verpackung nicht vermeiden lässt (bspw. Dermatika) könnte daher das Verbrennen der Verpackung die sicherste Option sein. Um hier dennoch an Nachhaltigkeit zuzugewinnen, könnten Biokunststoffe in Betracht gezogen werden, die aus pflanzlichen Materialien gewonnen werden. Hersteller Gerresheimer gewinnt beispielsweise aus Zuckerrohr Ethanol und setzt dieses zu PE und PET um.