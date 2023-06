Lassen sich inhalative Narkotika recyclen?

Da die volatilen Anästhetika weitestgehend unmetabolisiert pulmonal eliminiert werden, ist das Recycling der verwendeten Substanzen ein Ansatz zur Verringerung der narkosebedingten Klimaschäden. Bereits auf dem Markt erhältlich ist das Filtersystem CONTRAfluranTM. Dieser Filter wird am Abluftschlauch des Narkosegerätes eingebaut und so die Ausatemluft in ihn eingeleitet. Hier adsorbiert das volatile Anästhetikum an das enthaltene Aktivkohlegranulat. Ist dessen Kapazitätsgrenze erreicht, kann der Filter ersetzt und an die anbietende Firma zurückgeschickt werden. Diese bereitet die Aktivkohle auf und gewinnt das volatile Anästhetikum zurück. Beides kann anschließend erneut eingesetzt werden.

An vielen Kliniken kam dieses System bereits zum Einsatz, etwa am Marienkrankenhaus Kassel, am Uniklinikum Aachen und auch an mehreren Standorten der Helios Kliniken. Letztere berichten, dass Dank des Filters mehr als 90 Prozent des aufgefangenen Narkosegases recycelt werden können. Auf einen Haken beim Recycling weist Professor Christian Schulz (Universität Bayreuth und KLUG e.V.) in einer Antwort auf den LinkedIn Post von Helios-CEO Robert Möller hin.