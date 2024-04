Apotheker Alexander Wolz, der zusammen mit seinem Vater Dietmar Wolz die Bahnhof Apotheke Kempten leitet, beschäftigt sich seit Längerem mit dem Thema „Nachhaltigkeit in der Apotheke“. Seine Leidenschaft für nachhaltiges Wirtschaften bringt er als Verantwortlicher für diesen Bereich in den Betrieb ein. In dem sich stetig entwickelnden Prozess wurden in dem Familienunternehmen bereits einige Punkte Richtung Umweltschutz und Ressourcenschonung umgesetzt, so wird der gesamte Betrieb seit 2009 zu 100 Prozent mit natürlichem Strom aus heimischer Wasserkraft versorgt. Einen CO 2 -Ausstoß gibt es dabei nicht.

Den CO 2 -Fußabdruck geringhalten

Seit einigen Jahren ist der gesamte Betrieb zudem klimaneutral. Das Unternehmen legt großen Wert darauf, seinen CO 2 -Fußabdruck so gering wie möglich zu halten. Möglich ist das zum einen, indem Apothekeninhaber darauf achten, den eigenen CO 2 -Ausstoß niedrig zu halten und kontinuierlich zu reduzieren. So kann etwa für Lieferungen im näheren Umkreis ein Fahrrad zum Transport verwendet werden oder für längere Fahrten ein Elektroauto. Versendet eine Apo­theke größere Pakete oder in regelmäßigem Umfang ist es ratsam, zusätzlich auf einen Versandanbieter zu achten, der einen klimaneutralen Service anbietet. Dabei werden die Päckchen von emissionsfreien oder -armen Fahrzeugen transportiert. Im besten Fall unterstützt der Dienstleister zusätzlich Umweltprojekte und achtet darauf, dass entstandene CO 2 -Emissionen kompensiert werden. Auch bei der Beauftragung von Drucksachen, wie Flyern, Postern oder Katalogen, gibt es die Möglichkeit auf Nachhaltigkeit zu achten. So verwenden viele Druckereien Recycling-Papier oder Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft und mineralölfreie sowie umweltfreundliche und ungiftige Druckerfarben.

Den CO 2 -Fußabdruck kompensieren