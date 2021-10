Wie nachhaltig sind Deutschlands Apotheken und Praxen?

In Deutschland kümmern sich laut einer Pressemitteilung der Deutschen Apotheker- und Ärztebank (Apobank) vom gestrigen Dienstag mehr als 100.000 Arztpraxen, rund 50.000 niedergelassene Zahnärztinnen und -ärzte sowie knapp 19.000 öffentliche Apotheken um die ambulante Versorgung. In einer Umfrage wollte die Apobank wissen, wie es um die Nachhaltigkeit in deutschen Praxen und Apotheken bestellt ist, welchen Stellenwert das Thema für die Niedergelassenen hat und welche Hindernisse es gibt. Insgesamt nahmen 500 Heilberufler:innen teil. Sie wurden in Zusammenarbeit mit DocCheck Research im Juli/August 2021 online befragt.