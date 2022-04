Inhalator- und Pen-Recycling

Auf seiner Webseite geht Novo Nordisk selbst der Frage nach: „Kann man einen Insulin-Pen recyceln?“. Demnach besteht solch ein Pen zu 77 Prozent aus Plastik, kann aber nicht einfach zerlegt und über den Plastikmüll entsorgt werden. „Jedes Jahr produzieren und vertreiben wir weltweit mehr als 600 Millionen Pens, und da diese Zahl wächst, stehen wir an vorderster Front einer der größten Umweltprobleme der Welt: Plastikmüll“, erklärt Dorethe Nielsen, Vizepräsidentin für Umweltstrategie bei Novo Nordisk. Um das Problem zu lösen, hat Novo Nordisk einen Weg gefunden, die gebrauchten Pens maschinell zu zerlegen – mit so viel Erfolg, dass aus dem Plastik bereits dänische Büro-Stühle und aus dem Glas Lampen entstanden sind, heißt es. Allerdings bestehe die Herausforderung jetzt darin, das Pilotprojekt in die Praxis einzuführen.

Bislang wurden nämlich nur Pens verwendet, die direkt nach der Produktion entsorgt werden mussten (Stand: 31. Januar 2022). Mittlerweile arbeite Novo Nordisk mit Partnern zusammen, welche die gebrauchten Insulinpens in einem viel größeren Umfang verarbeiten können. Der nächste Schritt sei nun, ein Rücknahmesystem für die Praxis zu etablieren, das in den meisten Ländern noch nicht existiere. Vor allem auf globaler Ebene ist das laut Nielsen eine ziemliche Herausforderung. Neben Großbritannien sollen solche Projekte aktuell in Dänemark und Brasilien laufen. In Dänemark heißt das Projekt „Returpen“ und soll vor Kurzem für mindestens drei Jahre auf Apotheken, in denen die Pens abgegeben werden können, in ganz Dänemark ausgeweitet worden sein.