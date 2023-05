Zur Rose heißt ab 11. Mai DocMorris

Die Umbenennung war bereits angekündigt, doch die Zustimmung der Aktionäre stand noch aus. Auf der Generalversammlung in Zürich haben diese nach einer Pressemitteilung von Zur Rose nun für den neuen Namen gestimmt. Damit ändert sich voraussichtlich am 11. Mai 2023 nicht nur das Börsen-Tickersymbol an der SIX Swiss Exchange von bislang ROSE auf „DOCM“, sondern auch die Strategie des Unternehmens: Mit dem vor Kurzem abgeschlossenen Verkauf des Schweizer Geschäfts und dem Übergang des Markennamens „Zur Rose“ an die Schweizer Migros-Tochter Medbase fokussiert sich das Unternehmen künftig auf das B2C-Kerngeschäft – also das Geschäft zwischen Unternehmen und Endkunden – mit Schwerpunkt Deutschland. Damit, so Zur Rose nach einer früheren Mitteilung, wolle die Gruppe ihre Position „im 50-Milliarden-Euro-Medikamentenmarkt Deutschland und in weiteren europäischen Ländern stärken“.