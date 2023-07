Die Deutsche Gesellschaft für Onkologische Pharmazie (DGOP) hat das Ziel, Krebspatientinnen und -patienten besser zu unterstützen und für sie eine qualitativ hochwertige, sichere und zeitnahe Versorgung in multiprofessionellen Netzwerken zu gewährleisten. Dazu hat sie schon 1996 einen Qualitätsstandard für den pharmazeutisch-onkologischen Service (QuapoS) definiert, der seitdem immer wieder aktualisiert wurde. Eigenen Angaben zufolge hat die DGOP seit 2001 nicht nur zahlreiche Apotheken zertifiziert, die mit der Herstellung von Zytostatika im niedergelassenen Bereich, wie auch in Krankenhäusern befasst sind. Über eine Kooperation mit der Deutschen Krebsgesellschaft sorge sie auch für einen effizienten Zertifizierungsablauf der Onkologischen Zentren. Dies betont die DGOP in einer aktuellen Stellungnahme, die sie anlässlich der breiten Berichterstattung zur ambulanten Versorgung mit Zytostatikazubereitungen herausgegeben hat. Unter anderem die Süddeutsche Zeitung und das ARD-Magazin Monitor berichteten vergangene Woche vom „Krebskartell“ – und darüber, wie Apotheker:innen und Ärztinnen und Ärzte in diesem Geschäft prächtige Gewinne machen können, ohne dass die Krankenkassen intervenieren.