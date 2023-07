Zu den beschäftigungsstärksten Engpassberufen zählen Pflegeberufe, Berufskraftfahrer, Medizinische Fachangestellte, Bauberufe sowie Berufe in der Kinderbetreuung oder Kraftfahrzeugtechnik. Auf Ebene der „Spezialisten“ finden sich auch Pharmazeut:innen/Apotheker:innen. Sie waren schon in den vergangenen Jahren stets in der Statistik vertreten. Neu ist in diesem Jahr: Erstmals wurde auch die/der pharmazeutisch-technische/r Assistent:in als Engpassberuf eingestuft.

ABDA: Offene Stellen melden!

Die ABDA weist darauf hin, dass sich im Vergleich zum Vorjahr die Analysewerte beider Berufsgruppen erhöht haben: „Das verdeutlicht den sich weiter zuspitzenden Fachkräftemangel.“ Da bei der Ermittlung von Engpässen unter anderem die bei der Bundesagentur für Arbeit von den Betrieben gemeldeten offenen Arbeitsstellen eine wichtige Datenquelle sind, bittet die ABDA alle Apotheken solche zu melden, damit die Agenturen sie statistisch erfassen können.