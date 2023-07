Verein in Apothekerhand

Vor-Ort-Apotheken stehen unter Druck. Ihre Zahl nimmt kontinuierlich ab. Die Aufgaben wachsen, die wirtschaftlichen Zwänge nehmen zu. Viele schlüpfen angesichts dieser Herausforderungen unter das Dach von Kooperationen. Die wollen zwar im Grunde alle das Gleiche, nämlich die Vor-Ort-Apotheken unterstützen und stärken. In ihren Leistungen, Kosten und regionalen Schwerpunkten unterscheiden sich die Kooperationen jedoch stark voneinander. Grund genug, in einer Serie einen Blick auf die einzelnen Apothekenkooperationen in Deutschland zu werfen. Den Anfang machen wir mit 1A-Gesund Apotheken.