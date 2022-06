Das britische Cannabisunternehmen Cannaray Ltd. wagt über seine Berliner Tochtergesellschaft Therismos den Sprung auf den deutschen Markt: In Kooperation mit den Großhändlern AHD und Gehe sollen ab sofort hierzulande medizinische Cannabisprodukte an Apotheken vertrieben werden. Wie die drei Unternehmen gemeinsam mitteilten, würden von der Partnerschaft auch die beiden Apothekenkooperationen Alphega und „gesund leben“ in Form von „attraktiven Einkaufskonditionen“ profitieren. Außerdem könnten die Kooperationen auf diese Weise ihr Netzwerk vergrößern. Teilnehmende Apotheken sollen zudem ein Schulungs- und Trainingsprogramm absolvieren können, „um Patienten noch besser mit medizinischem Cannabis zu versorgen und sich so als Experten vor Ort auf diesem Gebiet zu positionieren.“